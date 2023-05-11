Тренер «Оренбурга» заявил, что не знал о желании аргентинских игроков получить гражданство РФ

Оренбург, , 18:38 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Марцел Личка заявил, что не знал о решении аргентинских игроков команды Брайана Мансильи и Лукаса Веры получить российское гражданство. Об этом 11 мая сообщает «Спорт-Экспресс».

Марцел Личка © Алексей Филиппов/РИА Новости

«Слышу об этом в первый раз! Если хотят, то могут получить. Это их жизнь и решение», — сказал Личка.

Мансилья и Вера выступают за «Оренбург» на правах аренды с лета 2022 года. Мансилья сыграл за команду 19 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. На счету Веры 24 игры и один забитый мяч.

Ранее документы на получение российского гражданства подал эквадорский полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа. До этого паспорта РФ получили бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.