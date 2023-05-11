Лондон, 11 мая, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Глава минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передаёт Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Об этом он заявил в палате общин, выступая с заявлением по Украине, трансляция велась на сайте британского правительства.

EPA/VALDA KALNINA/ТАСС Бен Уоллес

«Премьер-министр и я приняли решение предоставить вооружение большей дальности. <…> Сегодня я могу подтвердить, что Великобритания передаёт Украине ракеты Storm Shadow», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее агентство CNN со ссылкой на источники заявило, что Британия поставила Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow в преддверии ожидаемого наступления ВСУ. По информации агентства, дальность авиационных крылатых ракет Storm Shadow позволит наносить удары вглубь территории новых регионов России.

9 мая The Washington Post со ссылкой на Международный фонд поддержки Украины (IFU) сообщила, что Британия готовится к отправке Киеву ракет большой дальности. Отмечается, что британское минобороны попросило «выразить заинтересованность» в предоставлении ударных возможностей с дальностью до 300 км.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставка Лондоном Киеву ракет большой дальности потребует адекватного ответа от военных России. В ходе встречи с журналистами представитель Кремля подчеркнул, что отнёсся к поставкам «весьма негативно».

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, общий объём помощи Украине со стороны стран и организаций Евросоюза составил 16 млрд евро.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сказал, что в случае, если союзники прекратят поставлять оружие Киеву, странам Европы грозит масштабная война. Он уверен, что после прекращения поставок вооружения ВСУ в Европе существенно увеличится количество терактов. Такая реакция Подоляка последовала на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что конфликт на Украине можно было бы немедленно прекратить, если бы западные страны перестали оказывать военную поддержку Киеву.