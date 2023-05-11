CNN: Британия поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow

Вашингтон, , 12:41 — REGNUM Британия поставила Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow в преддверии ожидаемого наступления ВСУ. Об этом 11 мая сообщает CNN со ссылкой на источники.

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По информации агентства, дальность авиационных крылатых ракет Storm Shadow позволит наносить удары вглубь территории новых регионов России.

Отмечается, что эти ракеты являются совместной разработкой Британии и Франции. Они запускаются с воздуха, дальность стрельбы составляет более 250 км.

9 мая The Washington Post со ссылкой на Международный фонд поддержки Украины (IFU) сообщил, что Британия готовится к отправке Киеву ракет большой дальности. Отмечается, что британское минобороны попросило «выразить заинтересованность» в предоставлении ударных возможностей с дальностью до 300 км.

Ранее разведка США подтвердила планы Британии направить ВСУ некое количество ракет Storm Shadow вместе с британскими служащими для помощи в наведении.