Москва, , 11:23 — REGNUM Врачи спасли 12-летнего ребенка, который 11 минут находился в состоянии клинической смерти после попытки самоубийства. Попытку покончить с собой школьник предпринял после того, как мама не дала ему денег на ремонт разбитого телефона. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Скорая помощь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инцидент произошел поздним вечером 7 мая в одном из домов на Пятницком шоссе. 12-летний Максим (имя изменено) находился дома с 46-летней мамой Светланой (имя изменено). Шестиклассник попросил женщину дать ему денег на ремонт недавно разбитого смартфона, однако Светлана объяснила сыну, что выделить сейчас средства на это не может.

После разговора школьник отправился в свою комнату. Через некоторое время Светлана отправилась проведать сына и обнаружила мальчика уже без сознания. Женщина вызвала скорую помощь.

«В квартиру на Пятницком шоссе был вызван наряд скорой помощи по причине попытки суицида 12-летнего ребёнка. В 22:21 была установлена клиническая смерть, а через 11 минут пациент был успешно реанимирован. После этого его госпитализировали в детскую больницу. По словам матери, ребёнок совершил суицид из-за того, что она отказала ему в деньгах на ремонт телефона», — рассказал собеседник агентства.

На место происшествия были направлены представители Следственного комитета, прокуратуры и полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка.