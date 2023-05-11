Москва, 11 мая, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов высказал мнение о том, что нет причин, чтобы специальная военная операция России на Украине закончилась в ближайшее время. Об этом сообщило издание Ura.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Он напомнил, что изначально спецоперация не имела каких-то временных рамок, они не были установлены Верховным главнокомандующим.

«Я не вижу причин, чтобы она закончилась быстро в какое-то ближайшее время», — приводит издание слова военного аналитика.

Он также высказал мнение о том, что Запад испытывает трудности с поставками новых пакетов вооружения, есть и внутренние противоречия, а также нежелание одних государств на горбу вытаскивать Украину вместо других стран.

Он предположил, что летом Запад постарается заморозить конфликт путём дипломатических переговоров, действий.

«Мне кажется, что со стороны коллективного Запада есть стремление к заморозке конфликта. Но чтобы Россия вслед за этим остановила спецоперацию, это уже решение за Москвой», — добавил собеседник.

Как передавало ИА REGNUM, по словам секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилова, Киев пытаются усадить за стол переговоров «на условиях России», уже запущена большая кампания. Он ответил, что если Киев «будет о чём-то и говорить, то это будет только на условиях Украины».