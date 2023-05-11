Минобороны Армении: азербайджанские военные мощно обстреляли армянские позиции на востоке

Ереван, , 06:43 — REGNUM Минобороны Армении сообщило об артиллерийском обстреле ранним утром 11 мая со стороны азербайджанских военных на востоке страны.

Азербайджан и Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Обстреливались армянские позиции в направлении села Сотк в муниципалитете Варденис Гегаркуникской области. Военные стреляли из артиллерии и миномётов.

О последствиях обстрела пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретятся в Москве.

Россия предпринимает активные посреднические усилия, чтобы на Южном Кавказе установился мир.

Пашинян в апреле заявил, что Армения «полноценно признает» территориальную целостность Азербайджана и в Ереване надеются на подобный шаг со стороны Баку. По его мнению, именно это поможет сторонам прийти к мирному договору.