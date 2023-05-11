Ереван, 11 мая, 2023, 06:43 — ИА Регнум. Минобороны Армении сообщило об артиллерийском обстреле ранним утром 11 мая со стороны азербайджанских военных на востоке страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан и Армения

Обстреливались армянские позиции в направлении села Сотк в муниципалитете Варденис Гегаркуникской области. Военные стреляли из артиллерии и миномётов.

О последствиях обстрела пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретятся в Москве.

Россия предпринимает активные посреднические усилия, чтобы на Южном Кавказе установился мир.

Пашинян в апреле заявил, что Армения «полноценно признает» территориальную целостность Азербайджана и в Ереване надеются на подобный шаг со стороны Баку. По его мнению, именно это поможет сторонам прийти к мирному договору.