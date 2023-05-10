Полёты гражданских БПЛА запретили в Калининградской области до снятия режима базовой готовности

Калининград, , 22:34 — REGNUM Полёты гражданских беспилотников будут запрещены в Калининградской области до снятия режима базовой готовности, который был введён в регионе в октябре 2022 года. Указ об этом подписал губернатор Антон Алиханов.

Калининградская область Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее власти региона говорили о том, что использовать гражданские беспилотники в области будет запрещено до 14 мая. В соответствии с новым указом запрет продлили.

Он распространяется на частные БПЛА и не касается аппаратов, которые используют органы госвласти, федеральные ведомства и организации топливно-энергетического комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму, неподалеку от села Глазовка Ленинского района, над Азовским морем вечером 8 мая был сбит неизвестный беспилотник. По официальным данным, пострадавших не было.