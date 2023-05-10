Москва, , 11:11 — REGNUM Главы МИД России, Турции, Сирии и Ирана Сергей Лавров, Амир Абдоллахиан, Фейсал Микдад и Мевлют Чавушоглу приступили к переговорам в Москве.

Министры иностранных дел четырёх государств встречаются в свете попыток нормализовать отношения и устранить противоречия между Сирией и Турцией. Страны участвуют в «астанинском» процессе по урегулированию сирийского кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля в Москве состоялись переговоры министров обороны четырёх стран. Сирийское министерство обороны сообщило об обсуждении в ходе встречи вопроса о выводе турецких войск из страны.

В декабре в России впервые за 11 лет прошли переговоры глав оборонных ведомств Турции и Сирии. До гражданской войны в Сирии, которая началась в 2011 году, Анкара и Дамаск поддерживали тесные отношения, но потом Турция заняла сторону противников сирийского лидера Башара Асада. Это сделало сложными отношения двух стран. В последнее время представители обеих стран и некоторые СМИ стали говорить о возможности постепенной нормализации.