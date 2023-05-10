Курган, 10 мая, 2023, 09:30 — ИА Регнум. В Курганской области спасатели потушили все пожары, угрожавшие населённым пунктам региона, сообщили 10 мая в МЧС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

«По состоянию на 10 мая все ландшафтные пожары, угрожавшие ранее населенным пунктам региона, ликвидированы», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Отмечается, что от огня удалось спасти более 20 тыс. жилых домов и 214 объектов жизнеобеспечения населения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ряде российских регионов, в том числе Курганской, Свердловской и Омской областях, продолжается борьба с природными пожарами.

На территории Курганской области из-за пожаров погиб 21 человек. С начала года в регионе установили 46 виновников ландшафтных пожаров, в ряде случаев в возгораниях виноваты дети.