Мелитополь, 10 мая, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Покушение на начальника отдела полиции посёлка Кирилловка предотвращено в Мелитопольском районе Запорожской области. Об этом сообщили 10 мая журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Задержан 31-летний гражданин Украины, который планировал совершить убийство и теракты. Он действовал по указанию украинского министерства обороны.

«Первой жертвой злоумышленника должен был стать начальник отдела полиции в пгт Кирилловка Балабин Ю. А.», — сообщили в ведомстве.

Диверсант оказал вооружённое сопротивление и был обезоружен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС. Они задержали двух украинских агентов, действия которых через посредницу в Финляндии координировали сотрудники Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. У задержанных изъяли готовое к применению взрывное устройство, автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.