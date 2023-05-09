МИД Украины назвал присутствие лидеров стран СНГ на параде Победы в Москве «аморальным шагом»

Киев, , 16:13 — REGNUM МИД Украины назвал «аморальным и недружественным шагом» решение лидеров стран СНГ приехать в Россию по случаю Дня Победы.

Президент РФ Владимир Путин и лидеры стран СНГ на церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду © Алексей Майшев/РИА Новости

«Рассматриваем участие лидеров иностранных государств в публичном мероприятии… как аморальный и недружественный шаг в отношении Украины, проявление пренебрежения к украинскому народу», — говорится в заявлении, опубликованном представителем украинского МИД Олегом Николенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидеры Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Армении Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Никол Пашинян приехали в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях, посвящённых 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Выступая на параде Победы, президент России Владимир Путин назвал киевский режим преступным. Он отметил, что украинский народ стал заложником госпереворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев.

После завершения военного парада на Красной площади и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата лидеры стран СНГ отправились на неформальный завтрак, который прошёл в Грановитой палате Кремля.