Жертвами конфликта в Судане стали более 600 человек

Хартум, , 14:14 — REGNUM В результате конфликта в Судане погибли 603 человека, передаёт телеканал Asharq со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Судан Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ВОЗ, ещё более 5 тыс. человек были ранены.

Вместе с тем в Синдикате суданских врачей сообщили, что число жертв среди мирного населения возросло до 487 человек, 2612 человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Судане с 15 апреля идут боестолкновения между Силами быстрого реагирования и регулярной армией.

По данным минздрава Судана, в конфликте погибли более 600 человек. Ранее в ВОЗ сообщили о гибели 459 человек и о 4072 раненых.

Пресс-секретарь генконсульства России в Джидде (Саудовская Аравия) Руслан Усманов 30 апреля сообщил, что из Судана около 40 граждан РФ вывезли с помощью военных кораблей Саудовской Аравии.