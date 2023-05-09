Исламабад, 9 мая, 2023, 12:45 — ИА Регнум. В Пакистане задержали бывшего премьер-министра страны Имрана Хана, сообщает 9 мая телеканал Geo-TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Имран Хан

Отмечается, что пакистанского экс-премьера взяли под стражу прямо в зале суда. Заседание проходило по делу о продаже подарков иностранных лидеров.

Имран Хан отправился в суд, чтобы добиться освобождения под залог по нескольким делам, зарегистрированным против него.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в отношении бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрана Хана, 17 его помощников и нескольких десятков сторонников полиция выдвинула обвинения в терроризме и ряде других нарушений законодательства.

Правоохранители выдвинули обвинения после того, как 18 марта в Исламабаде произошли столкновения между полицией и сторонниками партии «Движение за справедливость», сопровождавшими кортеж Хана.

Бывший премьер направлялся в суд на заседание по делу о продаже дорогих подарков, полученных им от зарубежных лидеров в период пребывания у власти.