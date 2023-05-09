Москва, 9 мая, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Предполагаемое 9 мая контрнаступление киевской армии могут отложить на более поздний срок. О его возможном переносе пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Сообщается, что «поступают сведения, что 9 мая ВСУ якобы в наступление не пойдут. Есть некоторые косвенные подтверждения этой информации. В том числе это обсуждают в своих чатах украинские военные».

Пока неизвестно, повлияли ли на это решение массированные авиационные и ракетные удары войск российской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, для остановки наступления ВСУ российская авиация бросила в бой «Искандеры» — они бьют по противнику, а ночью 8 мая с аэродромов России взлетела стратегическая и дальняя авиация.