Военкоры сообщили о возможном переносе контрнаступления ВСУ
«РВ»: ВСУ могут перенести с 9 мая предполагаемое контрнаступление
Москва, 9 мая, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Предполагаемое 9 мая контрнаступление киевской армии могут отложить на более поздний срок. О его возможном переносе пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Иван Шилов ИА REGNUM
СВО
Сообщается, что «поступают сведения, что 9 мая ВСУ якобы в наступление не пойдут. Есть некоторые косвенные подтверждения этой информации. В том числе это обсуждают в своих чатах украинские военные».
Пока неизвестно, повлияли ли на это решение массированные авиационные и ракетные удары войск российской армии.
Как сообщало ИА REGNUM, для остановки наступления ВСУ российская авиация бросила в бой «Искандеры» — они бьют по противнику, а ночью 8 мая с аэродромов России взлетела стратегическая и дальняя авиация.