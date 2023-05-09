Киев, 9 мая, 2023, 05:25 — ИА Регнум. В Киеве и на всей территории Украины 9 мая прозвучала воздушная тревога. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, после Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областей и Киева с 04:25 до 04:45 сирены зазвучали в оставшихся регионах.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Ранним утром взрывы прогремели в Киеве, сообщило агентство ТСН. В столице Украины воздушную тревогу объявили в 04:04 9 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, командование ВСУ для снижения ощущения паники у бойцов после российских ударов системами «Солнцепёк» раздают психотропные препараты. Об этом рассказал подпольщик из Николаева.