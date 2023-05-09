После ударов «Солнцепеков» бойцам ВСУ раздают психотропные препараты
Москва, 9 мая 2023, 05:07 — REGNUM Командование ВСУ для снижения ощущения паники у бойцов после российских ударов системами «Солнцепёк» раздают психотропные препараты. Об этом РИА Новости рассказал подпольщик из Николаева.
Мобилизованный товарищ подпольщика рассказал, что на передовую киевские командиры бросают необученных солдат, у которых после мощных ударов российских «Солнцепёков» начинается паника. Бойцы ВСУ получают американские психотропные препараты, а также вещество под названием «Фен», от которого пропадает чувство усталости и аналогичный препарат «Габана».
Подпольщик уточнил, что данные препараты тестировались на учениях на Яворовском полигоне возле Львова.
По заверениям медиков, после трёх месяцев приёма этих психотропных веществ начинаются проблемы со здоровьем — потеря памяти, стенокардия.
Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники военкоматов в Николаеве останавливают в городе всех мужчин без разбора и забирают их в пункты мобилизации, заявил активист местного подполья.