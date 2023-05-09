РИА Новости: после ударов «Солнцепеков» бойцам ВСУ раздают психотропные препараты

Москва, , 05:07 — REGNUM Командование ВСУ для снижения ощущения паники у бойцов после российских ударов системами «Солнцепёк» раздают психотропные препараты. Об этом РИА Новости рассказал подпольщик из Николаева.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Мобилизованный товарищ подпольщика рассказал, что на передовую киевские командиры бросают необученных солдат, у которых после мощных ударов российских «Солнцепёков» начинается паника. Бойцы ВСУ получают американские психотропные препараты, а также вещество под названием «Фен», от которого пропадает чувство усталости и аналогичный препарат «Габана».

Подпольщик уточнил, что данные препараты тестировались на учениях на Яворовском полигоне возле Львова.

По заверениям медиков, после трёх месяцев приёма этих психотропных веществ начинаются проблемы со здоровьем — потеря памяти, стенокардия.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники военкоматов в Николаеве останавливают в городе всех мужчин без разбора и забирают их в пункты мобилизации, заявил активист местного подполья.