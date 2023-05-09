Донецк, 9 мая, 2023, 03:48 — ИА Регнум. Украинские боевики минувшей ночью за почти три часа выпустили десять снарядов натовского калибра 155 мм по Кировскому и Петровскому районам Донецка. Об обстреле рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По направлению Нетайлово — Донецк (Кировский район) выпущено три снаряда, Максимильяновка — Донецк (Петровский район) — три снаряда, Курахово — Донецк выпущено четыре снаряда.

Эти два района регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, для остановки наступления ВСУ российская авиация бросила в бой «Искандеры» — они бьют по противнику.