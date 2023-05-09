Axios: американский журналист Такер Карлсон готовится объявить войну уволившему его каналу Fox News

Вашингтон, , 03:12 — REGNUM Журналист Такер Карлсон готовится объявить войну телеканалу Fox News, с которого он был уволен. Об этом со ссылкой на источники сообщило Axios.

Такер Карлсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

У Карлсона с Fox News до 2025 года действует контракт. Для принятия дальнейших карьерных решений его необходимо расторгнуть.

Одним из вариантов деятельности известного американского журналиста называется создание им собственной «медиа-империи». Также Карлсону поступили предложения от крупных СМИ.

Известно, что журналист обсуждал совместную работу с бизнесменом Илоном Маском.

Как сообщало ИА REGNUM, телеведущего Такера Карлсона уволили из компании Fox News из-за бесстрашных репортажей о президенте Украины Владимире Зеленском, об этом заявил журналист Джексон Хинкл.