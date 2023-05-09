Вашингтон, 9 мая, 2023, 03:12 — ИА Регнум. Журналист Такер Карлсон готовится объявить войну телеканалу Fox News, с которого он был уволен. Об этом со ссылкой на источники сообщило Axios.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

У Карлсона с Fox News до 2025 года действует контракт. Для принятия дальнейших карьерных решений его необходимо расторгнуть.

Одним из вариантов деятельности известного американского журналиста называется создание им собственной «медиаимперии». Также Карлсону поступили предложения от крупных СМИ.

Известно, что журналист обсуждал совместную работу с бизнесменом Илоном Маском.

Как сообщало ИА REGNUM, телеведущего Такера Карлсона уволили из компании Fox News из-за бесстрашных репортажей о президенте Украины Владимире Зеленском, об этом заявил журналист Джексон Хинкл.