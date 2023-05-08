Москва, 8 мая, 2023, 23:00 — ИА Регнум. ВСУ завершили подготовку сил и средств на южном направлении к контрнаступлению. Есть информация, что враг готовится нанести удар в ночь на 9 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Авторы канала сообщили, что вражеские подразделения переброшены на новые позиции, близкие к линии соприкосновения. Силы и средства ВСУ ждут приказа к атаке. В тылах в боевой готовности находятся подразделения для второй волны ударов.

Предполагается, что враг начнёт с массовых разведок боем на широком фронте, затем часть атак будет ложными попытками наступления для отвлечения внимания от места главного удара.

При этом ВКС России продолжают наносить удары по скоплениям сил и средств ВСУ для затруднения перегруппировки и подготовки контрнаступления.

Как сообщало ИА REGNUM, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ночью 8 мая с аэродромов России взлетела стратегическая и дальняя авиация для нанесения ракетных ударов по объектам ВСУ.