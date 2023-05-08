В Кишинёве заявили, что число миротворцев в Приднестровье может быть увеличено только с их согласия

Кишинёв, , 17:18 — REGNUM Число российских миротворцев в Приднестровье может быть увеличено только в случае одобрения такого решения как Москвой, так и Кишинёвом, которые подписывали соглашение о принципах мирного урегулирования конфликта, заявили 8 мая ТАСС в Бюро по реинтеграции правительства Молдавии.

Миротворец на блок посту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье © Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА Новости

«Об изменениях в миротворческом механизме могут говорить стороны, подписавшие соглашение от 21 июля 1992 года, а не люди, не имеющие к нему никакого отношения», — сказал представитель ведомства.

8 мая глава представительства Приднестровской Молдавской Республики в России Леонид Манаков заявил, что власти Приднестровья просят Россию увеличить численность миротворческого контингента на территории республики. Действующие договорённости позволяют находиться в составе контингента 3100 военнослужащим, реально их в семь раз меньше, отметил он. Численность миротворцев должна быть увеличена с учётом роста рисков безопасности, пояснил Манаков.

Власти ПМР и ранее просили об увеличении количества российских миротворцев, сказал представитель Приднестровья в Москве. Это может быть реализовано за счёт набора в ряды миротворцев военнослужащих — граждан России, постоянно проживающих в Приднестровье, отметил Манаков.

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков 8 мая заявил журналистам, что в Кремле пока не комментируют вопрос о возможном увеличении численности миротворческого контингента в Приднестровье.

Весной 2023 года сообщалось о наращивании Украиной числа воинских соединений у границы с ПМР. В Приднестровье опасаются, что ВСУ совместно с молдавской армией могут напасть на республику, чтобы захватить расположенный в Приднестровье крупный склад боеприпасов.