Омск, 8 мая, 2023, 13:43 — ИА Регнум. На территории Омской области из-за природных пожаров введён режим ЧС. Об этом 8 мая написал в своём Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Хоценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

По его словам, соответствующее решение было принято в ходе заседания оперативного штаба.

Глава области также отметил, что с 9 мая и до особого распоряжения введён запрет на все виды охоты в 11 северных районах Омской области: Усть-Ишимском, Колосовском, Большеуковском, Большереченском, Знаменском, Крутинском, Седельниковском, Тевризском, Тарском, Тюкалинском, Муромцевском.

Он отметил, что в настоящее время в области складывается очень пожароопасная и напряженная обстановка, которая осложняется жаркой погодой, а также высокой ветровой нагрузкой и отсутствием осадков.

Он уточнил, что в зоне особого риска находятся центральная и северная части региона.

«Главам районов поручил усилить ежедневный мониторинг обстановки, связанной с пожарами, а также организовать работу по информированию населения», — написал Хоценко, добавив, что дал поручение минфину области рассмотреть вопрос выделения средств на поддержку муниципальных районов при тушении пожаров и приобретение необходимой современной спецтехники.

Как передавало ИА REGNUM, в России за прошедшие сутки ликвидировали 176 лесных пожаров. В настоящее время на территории 18 регионов действуют 154 лесных пожара на площади 93 301 га.

В ликвидации природных пожаров в Тюменской области будут задействованы аэромобильные группировки из Татарстана, Самарской и Оренбургской областей. Всего в тушении пожаров в Тюменской области принимают участие более 1,2 тыс. человек, задействованы 340 единиц техники, в том числе авиация, пожарные поезда и специальная техника Минобороны России.