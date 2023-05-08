В Киеве сообщили о мощных взрывах ночью
Киев, 8 мая 2023, 10:34 — REGNUM В ночь на 8 мая в Киеве и Киевской области были слышны мощные взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.
«Были очень мощные взрывы, слышали работу ПВО и видели дроны ближе к центру города», — рассказал один из них.
Другой отметил, что в небе много дронов было, при падении которых возникли пожары и повреждения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 мая в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога и произошла серия взрывов. При взрывах были повреждены резервуар с топливом ёмкостью 10 тонн и газовая труба высокого давления.