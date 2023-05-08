Кишинёв, 8 мая, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Власти Приднестровья просят Россию увеличить число миротворцев, это оправдано с учётом роста рисков безопасности. Об этом заявил глава представительства Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) в России Леонид Манаков в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что в 1995 году Россия приняла одностороннее решение о снижении численности собственного контингента до двух мотострелковых батальонов, при этом изначально их было шесть.

Mil.ru Российские миротворцы в ПМР

«То есть нынешняя численность составляет не более 450 российских миротворцев, постоянно действующих в зоне безопасности. При этом их штатная численность, установленная документами комиссии, равна 3100 человек», — уточнил дипломат, добавив, что увеличение количества российских миротворцев юридически возможно, это оправдано в случае террористической угрозы и провокаций.

Манаков напомнил, что власти Приднестровья не раз ходатайствовали об увеличении количества российских миротворцев, в том числе за счёт набора военнослужащих из числа граждан России, постоянно проживающих в Приднестровье.

Отмечается, что мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в них входят 402 российских военнослужащих, 355 молдавских, 492 приднестровских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Они несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют украинцы и русские, добивалось выхода из состава Молдавии ещё в последние годы существования Советского Союза. Причиной тому стали опасения, что на фоне националистических настроений Молдавия может присоединиться к Румынии.

Как передавало ИА REGNUM, по словам бывшего главы Молдавии Игоря Додона, власти республики обязывают глав бюджетных предприятий и организаций выводить своих работников на митинг в поддержку европейской интеграции, о котором 21 апреля заявила президент страны Майя Санду. Бывший президент указал, что таким образом Кишинёв проводит пиар-акцию для того, чтобы показать, что в Молдавии поддерживают евроинтеграцию, однако, по его словам, это не совпадает с мнением жителей страны.