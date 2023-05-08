Харьков, Украина, 8 мая, 2023, 07:10 — ИА Регнум. Бомбардировщик Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-34 ударил управляемыми бомбами по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Ивановка», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Кроме того, на купянском направлении российские военные за сутки обнаружили и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, а также сорвали три попытки ротации украинских подразделений в районе населенных пунктов Тимковка, Кисловка, Новомлынск. Помимо этого, в районе населенного пункта Великий Бурлук спецназ ВС России смог найти и поразить боевую машину зенитного ракетного комплекса противника «Оса».

Они нанесли удар барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля стало известно о том, что российские войска применили в Артёмовске (ДНР) термобарическую бомбу ОДАБ-500ПМ против украинской армии.