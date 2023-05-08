Мелитополь, 8 мая, 2023, 04:40 — ИА Регнум. Удар по складам и позициям ВСУ в подконтрольном Киеву городе Орехове Запорожской области нанесли российские войска. Об этом сообщил 8 мая глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Прилеты по складам и позициям боевиков ВСУ в Орехове Запорожской области», — написал Рогов. Перед этим он уточнил, что поступила информация о взрывах в Киеве, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черниговской областях, а также в Херсоне.

По словам Рогова, в ночь на 8 мая российские войска осуществили «одно из самых, если не самое массированное» за последние месяцы применение беспилотников-камикадзе и крылатых ракет по целям на территории Украины.

Рогов добавил также, что ночью в городе Запорожье, временно оккупированном украинскими властями, прозвучала серия взрывов, которые были слышны в разных районах города.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области на Украине, а также ещё в семи регионах страны.

Кроме того, украинские СМИ рассказали о серии взрывов, которая прогремела после объявления воздушной тревоги в Одессе. На месте взрывов возник сильный пожар, объект, где произошло возгорание, не назывался.

Ряд Telegram-каналов опубликовал видео мощной ослепительной вспышки от взрыва, который, как утверждается, произошёл в Одессе.