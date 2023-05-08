Лондон, 8 мая, 2023, 03:42 — ИА Регнум. Планы Украины по контрнаступлению сорвались после использования Россией новейшего оружия. Об этом 7 мая сообщили обозреватели британской газеты Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

Журналисты пояснили, что ВС России за сутки выпускают как минимум 20 планирующих бомб, которые стали главным страхом для украинской армии. Западные и украинские военные аналитики предполагают, что использование этого новейшего оружия Москвой может вынудить Киев внести изменения в планы контрнаступления, которого так ждут союзники Украины.

Британские журналисты приводят мнение советника командования Воздушных сил украинских войск Юрия Игната, назвавшего российские планирующие бомбы серьёзной угрозой.

«На данный момент противник использует тактическую авиацию для выполнения боевых задач вдоль границы, линии фронта и морского побережья. Во всех этих регионах враг уже около месяца интенсивно использует планирующие бомбы», — уточнил Игнат.

Авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) или в обиходе планирующие («умные») авиабомбы, российская авиация начала активно применять в последние недели. Благодаря этому новейшему оружию при нанесении ударов по укрепрайонам боевые самолёты не «подставляются» под огонь зенитно-ракетных комплексов ВСУ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пять «умных бомб» ударили по украинским объектам в Кизомысе в Херсонской области.

Кроме того, российские военные массово применяют «умные бомбы» для уничтожения укрепленных баз украинских военных в городе Угледаре (ДНР).