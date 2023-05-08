Вашингтон, 8 мая, 2023, 03:28 — ИА Регнум. Запад пытается скрыть информацию о «нацистских» преступлениях, совершаемых солдатами Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боевых действий, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он обвинил ВСУ в том, что представители киевской армии «ведут себя чудовищно, убивая людей в больших количествах и празднуя содеянное в нацистском стиле». Макгрегор подчеркнул, что подобные факты равно становятся известны, несмотря на усилия западных стран.

Кроме того, полковник выразил мнение о том, что союзникам Украины стало труднее поддерживать миф о шансе ВСУ на победу.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий написал о том, что обратился к Следственному комитету РФ с просьбой организовать проверки по фактам преступлений, совершенных ВСУ в регионе по статьям о геноциде и применении запрещенных методов войны. 6 мая глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что украинские военные убивают мирных жителей ради развлечения, а также из-за плохого знания украинского языка или неосторожных высказываний.

Руководитель ведомства добавил, что с 2014 года СК РФ возбудил 2912 уголовных дел против 716 лиц по фактам преступлений, совершённых ВСУ в Донбассе.