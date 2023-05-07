Курган, 8 мая, 2023, 02:10 — ИА Регнум. Как минимум три человека погибли в результате природных пожаров в Курганской области. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета (СК) по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Отмечается, что в результате масштабных природных пожаров в регионе был причинён значительный материальный ущерб гражданам и хозяйствующим субъектам. В результате пожара погибли как минимум три человека, точное количество погибших устанавливается.

В связи с произошедшей трагедией было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

«По данным следствия, распространение пожара стало возможным по причине возможной халатности со стороны ответственных должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности в наступивший пожароопасный период», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что на местах происшествий ведут работу следователи совместно с опытными криминалистами. В ходе расследования планируется проведение пожарно-технических и иных необходимых судебных экспертиз с целью установления всех обстоятельств и причин случившегося.

Сотрудники специализированных подразделений в настоящий момент предпринимают все возможные меры с целью локализации и тушения пожаров. Ситуация находится на постоянном контроле руководства следственного управления.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Курганской области введён режим чрезвычайной ситуации в связи с масштабными лесными пожарами.