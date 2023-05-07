Берлин, 8 мая, 2023, 01:25 — ИА Регнум. Венки и цветы к советским мемориалам в Берлине отказались возлагать 8 и 9 мая сотрудники посольства Украины в Германии. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба украинского представительства.

SteSus85 Панорама мемориала советским солдатам в Трептов-парке

Уточняется, что посольство Украины в Германии начинает «новый формат чествования Дня памяти и примирения 8 мая и всех жертв Второй мировой войны». Поясняется, что посол Украины в ФРГ Алексей Макеев и украинские представители в Берлине сознательно отказываются возлагать венки и цветы к советским мемориалам или местам с советской символикой в столице Германии.

«Этот год станет первым, когда украинские дипломаты в Германии не будут возлагать цветы к советским памятникам», — указали в украинском диппредставительстве.

Как сообщает украинское посольство, посол Макеев вместе с правящим бургомистром Берлина Каем Вегнером 8 мая посетят центральный германский мемориал Neue Wache памяти «жертв войны и тирании» и возложат там цветы. Затем украинский дипломат посетит здание Рейхстага, где осмотрит надписи, оставленные там на стенах советскими солдатами в 1945 году. Вечером сотрудники посольства Украины планируют принять участие в памятном шествии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что административный суд Берлина отменил введённый ранее запрет на демонстрацию флага России на мемориалах 8 и 9 мая. Полиция города подала жалобу в Высший административный суд на это решение. Против демонстрации украинских флагов правоохранители не возражают.

Запрет демонстрации российских и украинских флагов у советских мемориалов в дни празднования победы над фашистской Германией 8 и 9 мая был введён 5 мая по ходатайству полиции Берлина. На следующий день административный суд немецкой столицы отменил запрет по флагу Украины.