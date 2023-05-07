Вашингтон, 7 мая, 2023, 22:39 — ИА Регнум. На Западе допускают, что планируемое Киевом контрнаступление ВСУ поможет создать условия для переговоров Украины и России с привлечением Китая к концу 2023 года, написала газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Россия

Авторы публикации отмечают, что такая готовность «поощрять» переговоры и не отвергать помощь Китая говорит о сдвиге в позиции западных стран, которые ранее сопротивлялись любой подобной деятельности Пекина. Собеседники издания поясняют, что новый подход связан с пониманием того, что конфликт не может длиться бесконечно, и следует проверить способность китайской стороны влиять на процессы в рамках мирных переговоров.

В статье сказано, что Совет национальной безопасности Белого дома выступает за возобновление диалога, а Госдепартамент США и ЦРУ заняли более «скептическую» позицию и хотят увидеть результаты контрнаступления ВСУ. Чиновники из Европы, которые побеседовали с журналистами, утверждают, что американская администрация попытается организовать переговоры именно после украинского наступления.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля председатель КНР Си Цзиньпин объявил о том, что Китай направит на Украину своего спецпредставителя для проведения консультаций по политическому урегулированию конфликта между Киевом и Москвой. Заместитель главы департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы китайского МИД Юй Цзюнь уточнил, что дополнительную информацию по этому поводу обнародуют своевременно.