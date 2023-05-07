Главу МАГАТЭ Гросси призвали прекратить ритуальные танцы вокруг ситуации с ЗАЭС

Симферополь, , 18:19 — REGNUM Генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси стоит прекратить «ритуальные танцы» вокруг ситуации с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). С таким призывом выступил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рафаэль Гросси Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он также обвинил гендира МАГАТЭ в утаивании главной опасности для ЗАЭС.

«Гросси постоянно заявляет об обеспокоенности чем-либо, но не говорит главного ― единственная опасность для Запорожской АЭС исходит от режима Зеленского и украинских боевиков, занимающихся ядерным терроризмом», ― пояснил в беседе с РИА Новости глава движения.

Рогов считает, что таким образом МАГАТЭ стремится заранее «создать себе алиби» и снять с себя ответственность за возможные последствия на случай провокации киевских властей в отношении Запорожской АЭС, чтобы потом заявить, что организация об этом предупреждала.

«Если МАГАТЭ ещё сохраняет свой вес, то организация должна вмешаться и оказать давление на киевские власти, заставив их отказаться от каких-либо провокаций в отношении атомной станции», ― указал Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявил, что ситуация около Запорожской атомной электростанции становится всё более непредсказуемой и потенциально опасной. Он выразил крайнюю обеспокоенность реальными угрозами ядерной безопасности для Запорожской АЭС и призвал действовать для предотвращения «угрозы серьёзной ядерной аварии».

Вице-премьер Запорожской области по экономике Андрей Козенко 5 мая заявил о планах руководства региона переселить до 70 тысяч человек из приграничных районов в связи с увеличением интенсивности обстрелов со стороны ВСУ. При этом Рогов отметил, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме, переезд сотрудников электростанции не планируется.

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