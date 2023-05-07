В ДТП с двумя легковыми автомобилями в Адыгее погиб трёхмесячный ребёнок
Майкоп, 7 мая, 2023, 17:23 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в посёлке Энем в Адыгее погиб трёхмесячный ребёнок. Об этом 7 мая сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
По словам очевидца, авария произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля ВАЗ не уступил дорогу легковушке Chevrolet.
«В ходе ДТП скончался трехмесячный ребенок, он находился в люльке, но, к сожалению, она его не спасла», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до 12 человек возросло число жертв массового ДТП в турецкой провинции Хатай на юго-востоке страны. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии.