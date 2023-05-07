ДНР, 7 мая, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в субботу, 6 мая, побывал на позициях ВСУ в Артёмовске, где обсудил «необходимые оперативные решения» с командирами подразделений.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«Командующий рассказал, что он с командирами обсудил меры для лучшей обороны Бахмута (Артёмовска)», — сообщил ресурс «Униан».

Как отмечается в источнике, генерал счёл ситуацию в Артёмовске напряжённой, «но контролируемой». Ранее он уже заявил, что 80% города контролируют российские военные.

Незадолго до этого Сырский вновь отложил начало контрнаступления украинских войск. Новые сроки он при этом не назвал. Военачальник назвал причиной такого решения непогоду и заявил, что аномальная весна в районе якобы является следствием применения ВС России климатического оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о том, что российские военные уничтожили мост в районе населённого пункта Часов Яр, по которому Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались осуществить переброску резервов и боеприпасов в Артёмовск.