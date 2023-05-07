Упавший в Оренбурге аттракцион «Цепочная карусель» работал без разрешения Гостехнадзора

Оренбург, , 14:03 — REGNUM Упавшая в Оренпарке карусель «Цепочка» не проходила регистрацию в технадзоре, сообщили 7 мая в пресс-службе главы Оренбургской области Дениса Паслера.

Обрушение карусели в Оренбурге © Следственный комитет РФ/ТАСС

«Как показала проверка, на территории парка зарегистрирована только надувная лодка Spider. Остальные аттракционы не были заявлены в Гостехнадзор, разрешения на них не оформлялись», — говорится в сообщении.

Паслер потребовал от концессионера Оренпарка возместить пострадавшим материальный и моральный вред: удовлетворить требования по лечению, пластическим операциям, по транспортировке в федеральные медицинские центры, если необходимо — по реабилитации.

В Оренбургской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статьи 238 УК РФ), после падения карусели 6 мая в Оренпарке.

В результате падения 11 людям, в том числе пяти детям, потребовалась госпитализация. Два человека (женщина и девочка десяти лет) попали в реанимацию, семь человек — в травматологию. Всего пострадали 19 человек.

Выяснилось, что кабинки упали из-за поломки в механизме карусели. В рамках уголовного дела задержаны руководители обслуживающих аттракционы Оренпарка предприятий «Аттракцион-сервис» и «Винтаж».

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