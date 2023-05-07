Оренбург, 7 мая, 2023, 12:09 — ИА Регнум. В Оренбурге задержали руководителей коммерческих организаций, обслуживающих аттракционы в парке, где упала карусель, сообщил 7 мая СК России.

СК РФ/РИА Новости Обрушение карусели в Оренпарке

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту падения карусели в парке имени 50 лет СССР (Оренпарк) по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 293, п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

По данным ведомства, следователи провели обыски в ООО «Аттракцион-Сервис», организации, предоставляющей услуги отдыхающим в парке имени 50 лет СССР (Оренпарк), а также в ООО «Винтаж», отвечающей за техническое обслуживание аттракционов. В ходе обысков следователи изъяли документацию, касающуюся организации работы аттракционов и их обслуживания.

«По результатам проведенных обысков в качестве подозреваемых задержаны руководители коммерческих организаций ООО «Аттракцион-Сервис» и ООО «Винтаж»", — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3803837" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Оренпарке во время движения обвалилась карусель. Предварительной причиной назвали сбой гидравлической системы. В результате ЧП пострадали 20 человек, из них 12 потребовалась госпитализация — шести взрослым и шести детям.

По данным Минздрава, два человека находятся в реанимации. Одну из пациенток подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.