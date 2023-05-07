В Оренбурге задержали предпринимателей, обслуживающих упавшую карусель
СК сообщил о задержаниях руководителей организаций, обслуживающих упавшую карусель в Оренбурге
Оренбург, 7 мая, 2023, 12:09 — ИА Регнум. В Оренбурге задержали руководителей коммерческих организаций, обслуживающих аттракционы в парке, где упала карусель, сообщил 7 мая СК России.
Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту падения карусели в парке имени 50 лет СССР (Оренпарк) по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 293, п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.
По данным ведомства, следователи провели обыски в ООО «Аттракцион-Сервис», организации, предоставляющей услуги отдыхающим в парке имени 50 лет СССР (Оренпарк), а также в ООО «Винтаж», отвечающей за техническое обслуживание аттракционов. В ходе обысков следователи изъяли документацию, касающуюся организации работы аттракционов и их обслуживания.
«По результатам проведенных обысков в качестве подозреваемых задержаны руководители коммерческих организаций ООО «Аттракцион-Сервис» и ООО «Винтаж»", — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Оренпарке во время движения обвалилась карусель. Предварительной причиной назвали сбой гидравлической системы. В результате ЧП пострадали 20 человек, из них 12 потребовалась госпитализация — шести взрослым и шести детям.
По данным Минздрава, два человека находятся в реанимации. Одну из пациенток подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.