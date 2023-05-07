Киев, 7 мая, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Командующий группировкой украинских войск «Восток» генерал Александр Сырский, который отвечает за оборону Артёмовска (украинское название — Бахмут) ДНР вновь передвинул сроки контрнаступления ВСУ. Об этом 7 мая сообщил офис президента Украины.

Валентин Спринчак/ТАСС Артемовск. Дом, разрушенный в результате обстрела

Уточняется, что украинский лидер Владимир Зеленский провёл новое заседание ставки, где рассматривался вопрос о контрнаступлении ВСУ под Артёмовском, которое было намечено ещё на конец марта и с тех пор его всё время откладывали.

Последними сроками назвались 4 и 5 мая, и Сырский для этого привёл в состояние боеготовности стянутые украинскими войсками на это направление резервы, в результате чего ВСУ надеялись выбить российские войска из Соледара и, захватив его, выдвинуться в направлении Лисичанска. Параллельно Киев намеревался окружить Артёмовск и, отрезав от снабжения находящиеся в нём российские штурмовые отряды, нейтрализовать их.

Однако теперь Сырский снова отложил контрнаступление ВСУ на этом направлении, причём новые сроки не уточняются. Украинский генерал обосновал такое решение дождливой погодой и заявил, что причиной такой аномальной весны в районе якобы является применяемое ВС России климатическое оружие.

При этом части ВСУ в Часовом Яре, Константиновке, Северске и Славянске продолжают находиться в постоянной боеготовности и ждут приказа о наступлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 7 мая, американская газета The Washington Post написала, что Киев стремится снизить ожидания стран Запада от возможного контрнаступления ВСУ, так как боится не оправдать возложенные на него надежды. Издание в качестве примера процитировало комментарии на эту тему Зеленского и украинского министра обороны Алексея Резникова.