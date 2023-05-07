Севастополь, 7 мая, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в ночь на 7 мая отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Севастополь. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

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«БПЛА потерял управление и упал в лесополосе… Второй беспилотник был сбит над морем в районе мыса Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола», — сообщил губернатор.

Развожаев отметил, что всего на Крым и Севастополь прошедшей ночью со стороны Вооружённых сил Украины направили более десяти беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки никакие объекты городской инфраструктуры не пострадали.

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Вооружённых сил Российской Федерации Александр Савчук сообщил, что российские военные применили в зоне боевых действий переносные зенитные ракетные комплексы «Верба» и уничтожили три украинских БПЛА.