Лондон, 6 мая, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Министерство обороны Украины в своем микроблоге опубликовало обращение к королю Британии Карлу III, которое вызвало поток недовольства у пользователей социальных сетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Карл III

Обращение состояло из сообщения «Боже, храни короля» и рисунка, на котором британского монарха изобразили одетым в пиджак, оформленный в цвета украинского флага с гербом Украины. Кроме того, Карл III держал в руках игрушечный истребитель Eurofighter.

Пользователи начали оставлять свои комментарии к этому обращению. Так, читатель Gerald Celente призвал больше не поставлять Киеву вооружений.

Пользователь Bibekananda Patra предположила, что после такого поста от Украины отвернутся все её союзники. Jacque Line написал о том, что таким образом Киев «опять занимается попрошайничеством», и назвал такой шаг «смехотворным».

Пользователь ViniMav напомнил авторам обращения, что Карл III не является их королём.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале президент Украины Владимир Зеленский прибыл на прием к Карлу III в мятых штанах и толстовке. За такой вид украинский лидер подвергся критике среди пользователей Сети.