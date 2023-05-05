Энергодар, Запорожская область, 5 мая, 2023, 21:16 — ИА Регнум. Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме после переселения жителей из обстреливаемых районов. Об этом 5 мая сообщил ТАСС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Алексей Куденко/РИА Новости Запорожская АЭС

«Никаких мероприятий, связанных с перемещениями сотрудников, не осуществляется и не планируется», — сказал он.

Карчаа подчеркнул, что паники в коллективе нет, все работают, как и раньше. Инспекторы МАГАТЭ также работают в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о планах переселить жителей из 18 населённых пунктов, которые чаще всего обстреливают с украинской стороны. Всего планируется перевести около 70 тыс. человек.

По словам вице-премьера области по экономике Андрея Козенко, перемещение будет добровольным. В первую очередь начали переселять семьи с детьми.