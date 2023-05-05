Mash: несколько десятков диверсантов ВСУ попытались прорваться в Брянскую область

Брянск, , 20:58 — REGNUM Несколько десятков украинских диверсантов предприняли попытку прорваться на территорию Брянской области. Их встретили бойцы Вооружённых сил России, сообщил 5 мая Telegram-канал Mash.

Военнослужащий ВС России © Константин Михальчевский/РИА Новости

По информации источника, украинские диверсанты пытались прорваться через приграничный Стародубский район. Уточняется, что попытка прорыва случалась около 16:00 мск.

«Вблизи села Демьянки их встретили бойцы ВС РФ, дали бой и отогнали обратно», — говорится в сообщении.

Как сообщало 5 мая ИА REGNUM, в Краснодарском крае задержали группу диверсантов, которые атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод. По информации канала, диверсанты пытались убежать с места нападения на НПЗ по трубопроводу, однако их удалось задержать. По словам работников завода, группа диверсантов подорвала одну из установок самодельным взрывным устройством.