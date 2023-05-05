Берлин, 5 мая, 2023, 19:11 — ИА Регнум. В посольстве России в Германии заявили об осквернении вандалами надгробий могил красноармейцев в мемориальном комплексе «Зееловские высоты». Неизвестные повредили и частично разрушили надгробия на 14 захоронениях.

germany. mid.ru Вандализм

«Особо циничным является то, что это подлое преступление было совершено накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне. Направили ноту протеста в МИД ФРГ с требованием принять исчерпывающие меры», — говорится в официальном сообщении посольства.

Дипломаты потребовали от германского правительства найти виновных и обеспечить неприкосновенность мемориала.

germany. mid.ru Вандализм

Ранее в Сети появилось видео, на котором неизвестный осквернил мемориал павшим советским воинам в небольшом немецком городе Вернойхен, в котором проживает около 8 тысяч жителей. В связи с этим российское посольство направило ноту в МИД Германии.