Мелитополь, 5 мая, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Руководство Запорожской области планирует переселить 70 тысяч человек из приграничных районов, чтобы обезопасить жителей от обстрелов боевиками ВСУ. Об этом 5 мая сообщил ТАСС вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

«Мы пока говорим, что есть первоочередные категории — это дети, семьи с детьми, — сказал он. — Уже началось перемещение в Пологовском районе, перемещаются в город Бердянск».

По данным Козенко, пока перевезли около 500 человек. Власти организовали точки сбора, контролируют процесс. Он отметил, что перемещение добровольное.

Причиной перемещения стало учащение обстрелов с украинской стороны. В ряде населённых пунктов Запорожской области приостановили учебный процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что жителей будут вывозить из 18 населённых пунктов, оказавшихся в прифронтовой полосе. Для детей старшего возраста организуют обучение. Детей младших возрастов отправят в детские оздоровительные лагеря.

5 мая в ФСБ также сообщили, что задержали украинских агентов, которые готовили покушение на одного из руководителей Запорожской атомной электростанции. Они также собирали данные на жителей, проявляющих лояльность российским властям, устанавливали местонахождение военных объектов.