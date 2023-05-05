Берлин, 5 мая, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер в интервью изданию Handelsblatt сообщил о готовности предприятия производить до 600 тысяч артиллерийских боеприпасов в год с целью их дальнейших поставок Вооружённым силам Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Мы можем расширить наше производство до 600–700 тысяч артиллерийских боеприпасов в год», — рассказал топ-менеджер после визита комиссара Европейского союза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

Авторы издания отметили, что Бретон посетил концерн Rheinmetall в Унтерлюсе (Нижняя Саксония) в четверг, 4 мая, чтобы обсудить условия дальнейшей поддержки Украины в рамках принятой Европейским союзом инициативы по выделению одного миллиарда евро денежных средств, направленных на закупку артиллерийских снарядов и других боеприпасов.

Ранее греческий портал Pronews. gr сообщил, что Евросоюз направил компании Hellenic Defence Systems до 80 миллионов евро для закупки боеприпасов, которые впоследствии направят на Украину.