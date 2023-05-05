Киев, 5 мая, 2023, 14:49 — ИА Регнум. В Киеве заявили, что священник сможет стать капелланом лишь при условии выхода из УПЦ, сообщили 5 мая в Telegram-канале Союза православных журналистов.

Дарья Драй ИА REGNUM Крест

«УПЦ не получила ни одного мандата на осуществление капелланской деятельности, для его получения священнику нужно выйти из УПЦ», — сказал глава государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский.

По его словам, на Украине пока не хватает военных капелланов. Чиновник уточнил, что не знает, сколько времени уйдет на подготовку капелланов.

«Капеллан не комбатант, он не берет в руки оружие, но он должен уметь это оружие хотя бы разрядить, должен уметь запустить БТР, должен иметь медицинские, этические и другие навыки», — считает Еленский.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины усилили давление на священников и мирян канонической православной церкви: храмы УПЦ отбирают и передают раскольнической ПЦУ, а священники привлекаются к административной и уголовной ответственности.

Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий после очередных захватов храмов призвал верующих защищать святыни церкви, но не оказывать сотрудникам правоохранительных органов физического сопротивления.

Ни одна из 623 религиозных общин УПЦ, действующих в Закарпатской области по состоянию на 18 апреля 2023 года, с 24 февраля 2022 года не подала заявление в областную администрацию о переходе в раскольническую Православную церковь Украины.