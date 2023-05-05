Москва, 5 мая, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Американцы, живущие в России, не хотят уезжать из страны, в которой чувствуют себя как дома, несмотря на напряжённость между Москвой и Вашингтоном.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

Издание Wall Street Journal рассказало истории нескольких таких граждан США. По их словам, из-за политической повестки приходится действовать в рамках некоторой самоцензуры, к примеру, не обсуждать спецоперацию России на Украине или не писать своё мнение в социальных сетях. Некоторые стараются громко не разговаривать на английском языке, опасаясь возможного нежелательного внимания. Однако есть те, кто относится к этому проще.

Так, проживающий в Санкт-Петербурге магистрант Европейского университета Даниэль Места рассказал WSJ, что его желание оставаться в России сильнее всего остального.

«Моя любовь к Санкт-Петербургу, моя вера в Россию и русских как в хороших людей сильнее, чем мой страх перед любым другим мнением», — заявил он.

Некоторые, о ком говорится в статье, не хотят потерять право пребывания в России, где уже обзавелись семьёй и работой.

«Если вы делаете что-то неправильное, это — то, что можно отнять. Моя жизнь — здесь, я не хочу, чтобы меня оторвали от дома», — поделился аноним.

Блогер Джозеф Роуз переехал в Москву из Флориды за неделю до начала спецоперации. По его словам, сначала это решение казалось неправильным, но он продолжал «двигаться вперёд».

«Меня воспитали с верой в то, что Россия — плохое место, где живут плохие люди, но сейчас я чувствую прямо противоположное. Россия во многом похожа на Запад, а в чём-то даже лучше», — цитирует его WSJ.

В материале отмечается, что российские власти всегда рады гражданам США, если они соблюдают закон. С начала 2023 года Россия выдала американцам около 1000 виз, большинство из которых — туристические и частные. Спрос на бизнес-визы оказался ниже.