Пекин, 5 мая, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Странам — участницам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо укреплять сплочённость и взаимное доверие, чтобы противостоять вмешательству внешних сил. Об этом 5 мая заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган на заседании Совета глава МИД (СМИД) государств — членов ШОС, его слова цитирует пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ШОС

«Необходимо решительно поддерживать друг друга в защите суверенитета, безопасности и интересов развития, противодействовать вмешательству внешних сил в региональные дела и подстрекательству к цветным революциям», — сказал он.

Цинь Ган отметил важность более глубокого сотрудничества в сфере безопасности и сохранения мира в регионе и указал на необходимость продолжения борьбы с терроризмом, наркотрафиком и транснациональной организованной преступностью.

Также он призвал поддержать Афганистан в вопросе создания широкой и инклюзивной политической структуры.

«Мы должны выступать за открытость и инклюзивность, а также содействовать совместному развитию. Нужно решительно противодействовать любому поведению, которое нарушает международный торгово-экономический порядок и правила рынка», — уточнил глава МИД КНР и добавил, что также необходимо поддерживать стабильность и бесперебойность производственных цепочек и цепочек поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что наращивание использования национальных валют в расчётах стран — членах ШОС уже нельзя остановить. Он добавил, что для этого возможно применять практики, формируемые Евразийским банком развития, Азиатским банком реконструкции и развития, а также Банком развития БРИКС.