Варшава, 5 мая, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Дальнобойщики в Польше перекрыли дорогу перед пропускным пунктом на границе с Украиной, заблокировав там движение. Об этом 5 мая сообщила радиостанция RMF FM.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Из-за протестов перевозчиков перекрыта дорога перед пересечением границы с Украиной в Дорохуске Люблинского воеводства. По данным полиции, водители пропускают две машины в час», — сообщили журналисты.

Водители объявили, что их акция протеста продлится сутки. Протестующие потребовали, чтобы для автомобилей, возвращающихся с Украины, ускорили фитосанитарный и ветеринарный контроль, а также восстановили недавно отменённую систему разрешений для украинских перевозчиков.

На украинско-польской границе, у КПП Дорохуске, несколько недель сохраняется длинная очередь из автомобилей, направляющихся в Польшу, которая порой достигает нескольких тысяч машин. Время ожидания в ней превышает 100 часов. Пресс-секретарь налоговой администрации в Люблине Михал Дерус объяснил это резким ростом потока грузовиков с Украины с зерновыми или другой продукцией, которая подлежит обязательному контролю.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Польша запретила импорт зерна, ряда других видов аграрной продукции с Украины, так как польские фермеры стали протестовать из-за падения спроса на сельхозпродукцию. В Европарламенте заподозрили Польшу в превышении полномочий и предупредили о возможных санкциях.