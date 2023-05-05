Бывший глава разведки Чехии Пелз: Запад уничтожил буфер в виде Украины и сделал Россию сильнее

Прага, , 07:47 — REGNUM Запад хотел уничтожить Россию, но лишь укрепил ее, а также разрушил «буферную Украину», заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Петр Пелз в интервью для Radio Universum.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, попытки западных стран навредить Москве привели к развитию её связей с Пекином. Пелз выразил мнение о том, что союз России и Китая абсолютно непобедим.

Экс-глава разведки считает, что одолеть этот альянс можно только с помощью ядерного оружия. При этом Пелз напомнил, что Россия ранее стремилась сблизиться с Западом, но желание максимально навредить ей привело к украинскому конфликту.

Он также обвинил западные страны в непонимании российских особенностей. Экс-глава разведки отметил, что российский народ готов терпеть трудности, чтобы защитить свою Родину. Пелз посоветовал сторонам противостояния сесть за стол переговоров для выхода из сложившегося кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад пытается навязать другим странам непонятные правила, но Россия не станет следовать им. Он добавил, что ряд западных государев маниакально уничтожает правовую базу и каналы для диалога.